مديرة مدرسة تُجبر طالبة معاقة على أداء الامتحان بالدور الخامس

مسحت الحمام علشان بنتي .. انهيار والدة "فيروز" ضحية تنمر مديرة مدرستها بالشرقية على الهواء#كل_يوم#ON_E pic.twitter.com/ry8E4ikJdY — ON E (@ONENT) January 2, 2020

عرض برنامج "كل يوم"، قضية التنمر التي تعرضت لها فيروز، طالبة بالصف الخامس بإحدى مدارس محافظة الشرقية من قبل مديرة المدرسة.وكشف والدة الطالبة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية on e، أن ابنتها تعاني من إعاقة حركية، وأن مديرة المدرسة أجبرتها على قضاء الامتحان في الدور الخامس، بدلًا من الدور الأرضي.وأوضحت والدة الطفلة، أن المديرة رفضت الاستجابة لطلبها بقضاء ابنتها للامتحان في الدور الأرضي نظرًا لحالتها الصحية، رغم تقديمها للأوراق الرسمية التي طُلبت منها لتثبت أنها من ذوي الهمم.وأكدت أن ابنتها هي من طلبت منها تصويرها بالفيديو وعرض قضية التنمر بها لأنها من الطالبات المتفوقات في المدرسة ومن ضمن العشرة الأوائل ويتم تكريمها سنويًا.وأشارت والدة الطفلة، إلى أنها اضطرت لحمل ابنتها للدور الخامس لصعوبة الحركة عليها كما قامت بمسح دورة المياة وذلك لحماية ابنتها، لافتة إلى أنها تتواجد بنفس المدرسة منذ خمس سنوات.