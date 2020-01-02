-
الخميس 02 يناير 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مديرة مدرسة تُجبر طالبة معاقة على أداء الامتحان بالدور الخامس

الخميس 02/يناير/2020 - 10:17 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
طباعة
عرض برنامج "كل يوم"، قضية التنمر التي تعرضت لها فيروز، طالبة بالصف الخامس بإحدى مدارس محافظة الشرقية من قبل مديرة المدرسة.

وكشف والدة الطالبة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية on e، أن ابنتها تعاني من إعاقة حركية، وأن مديرة المدرسة أجبرتها على قضاء الامتحان في الدور الخامس، بدلًا من الدور الأرضي.

وأوضحت والدة الطفلة، أن المديرة رفضت الاستجابة لطلبها بقضاء ابنتها للامتحان في الدور الأرضي نظرًا لحالتها الصحية، رغم تقديمها للأوراق الرسمية التي طُلبت منها لتثبت أنها من ذوي الهمم.

وأكدت أن ابنتها هي من طلبت منها تصويرها بالفيديو وعرض قضية التنمر بها لأنها من الطالبات المتفوقات في المدرسة ومن ضمن العشرة الأوائل ويتم تكريمها سنويًا.

وأشارت والدة الطفلة، إلى أنها اضطرت لحمل ابنتها للدور الخامس لصعوبة الحركة عليها كما قامت بمسح دورة المياة وذلك لحماية ابنتها، لافتة إلى أنها تتواجد بنفس المدرسة منذ خمس سنوات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الدستور" ترصد حكايات "التنمُّر" فى ‏المدارس والجامعات وسوق العمل

والدة الطالبة المنتحرة بالإسكندرية: التنمر سبب وفاة ابنتى

تحركات لإنهاء أزمة "بسملة" والمدرس المتنمر بدمياط

إعاقة حركية تمنع "تالا" من استكمال دراستها.. وإدارة المدرسة: "مافيش غير البدروم"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل مرعبة في التحرش بـ«فتاة المنصورة».. نهشها 100 ذئب

منذ يوم

فيديو صادم.. تفاصيل التحرش بـ«فتاة المنصورة» ليلة رأس السنة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

لماذا يريد أردوغان التدخل عسكريا في ليبيا؟

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تفاصيل اصطياد أمن الدقهلية المتحرشين بـ«فتاة المنصورة»

الصور

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

image description

حملات مكبرة على الباعة الجائلين فى مطروح

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ: المستشفى الجامعي يضم أحدث الأجهزة الطبية

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

image description

هالة زايد تلتقي بالمواطنين خلال تفقدها الوحدات الصحية في الأقصر

الأكثر قراءة

تفاصيل اصطياد أمن الدقهلية المتحرشين بـ«فتاة المنصورة»

مصدر أمنى: استجواب 25 وضبط 21 فى واقعة «تحرش المنصورة»

تفاصيل مرعبة في التحرش بـ«فتاة المنصورة».. نهشها 100 ذئب

مصر ترفض «غزو ليبيا»: ندعو المجتمع الدولي لوقفة عاجلة

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» الأصلية لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

4 أعراض لمرض «شره الطعام»

«الإرهاق» مؤشر للعديد من الأمراض الخطيرة

يقضي على السرطان.. 5 أمراض يحاربها زيت السمسم

5 أطعمة تساعدك على مواجهة السمنة وترهلات البطن

الرئيس نيوز

عادل إمام في معرض الكتاب 2000: هذه حقيقة وضع صورتي على الجنيه (3- 3)

متى تتحمل "الكهرباء" تكاليف تغيير العداد؟

12 حالة لقطع المعاش في قانون التأمينات الجديد.. الحكومة توضحها

تعليمات لموظفي "البريد" بتسوية ضرائب الدخل بأثر رجعي

منوعات

تحذيرات من استخدام زيت جوز الهند في الطهي

دراسة: نظام «الخيار» الغذائي يفقدك 10 كيلو في الأسبوع

بعد إلينوي الأمريكية.. دول شرَّعت الماريجوانا ولكن بضوابط معينة

شاب ينحت التماثيل الفرعونية على سن القلم الرصاص: «عايز أوصل للعالمية»

كشكول

إنقاذ طالب هندسة حاول الانتحار بقطع شرايين يده في قنا

تعليم القليوبية تلغي عطلة السبت خلال امتحانات نصف العام

حكاية ضحكة الطفل بائع العيش

"كبار العلماء" تعيد استئناف الموسم الثقافي بكليات الأزهر والمدن الجامعية

إسلام سياسي

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

20 قتيلا في اشتباكات بين الجيش الليبي ومسلحين

"شيخ الرفاعية"يكشف السبب الحقيقى لشن النادى عبدالرؤوف هجوم على المجلس الأعلى الصوفية

مقالات الرأي
جمال طه
الأزمة الليبية.. سباق نحو الحرب
د. محمد عفيفي
حسين فوزى.. «سندباد مصرى» والعصر العثمانى
مؤمن المحمدي
حكاية أحمد ومنى
محمد أبو حامد
أحبائى المسيحيين كل عام وأنتم طيبون
المزيد
ads

الثقافة

«أنماط الشعر وأشكاله».. بثقافة القليوبية

محمد الباز: «أيام مرسي» هدفه حظر «الإرهابية» من دخول المدينة

ميرنا الهلباوي تطلق «كونداليني»

«الانتماء وحب الوطن» محاضرة بـ«ثقافة الفيوم»

صفحتنا ع الفيس بوك