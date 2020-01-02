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ماذا يريد أردوغان من ليبيا؟ (فيديو)

الخميس 02/يناير/2020 - 04:36 م
جريدة الدستور
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تسارع تركيا الخطى لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في مواجهة الجيش الوطني ورغم المناشدات الدولية للتوصل لاتفاق سياسي في ليبيا لتجنيب البلاد خطر الانزلاق في مستنقع الحرب قدم أردوغان موعد التصويت في البرلمان التركي لإقرار إرسال قواته بشكل سريع فلماذا ينخرط أردوغان بشدة في الشأن الليبي؟ لتركيا 4 أهداف أساسية تطمح لتحقيقها في ليبيا.

تستهلك تركيا، وفقا لقناة "مداد نيوز" السعودية، كميات هائلة من الطاقة سنويا وليس لديها موارد كافية وتستوردها بنحو 50 مليار دولار في العام الواحد وستؤمن الموارد الليبية حاجة تركيا من الطاقة

منطقة شرق المتوسط، مطمع كبير لدول المنطقة لما تحتويه من مخزون هائل من الغاز الطبيعي الذي يقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب وتريد أنقرة أن يكون لها نصيب وفير من تلك الثروات

وترغب أنقرة من خلال انخراطها سياسيا وعسكريا في ليبيا في أن تكون قريبة من مصر  بالتواجد على حدودها الغربية

ويأتي الدور التركي في ليبيا في إطار مساعي أردوغان في إحياء العثمانية الجديدة وبسط نفوذ واسع لتركيا في ليبيا مثل ما حدث في سوريا.


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