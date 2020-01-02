بسبب الحرائق.. أستراليا تطالب السياح بالمغادرة

عرضت فضائية "euronews"، مقطع فيديو، من إخلاء مدن بأكملها محاصرة بالحرائق فى أستراليا.



حيث أمهلت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، آلاف السياح 48 ساعة لمغادرة المناطق السياحية الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، وذلك تحسّبًا لموجة حرّ جديدة يتوقّع أن تجتاح المنطقة السبت، مما يهدّد بتأجيج الحرائق الكارثية الضخمة التي تلتهم منذ أسابيع مساحات واسعة من جنوب شرق القارّة.



وما زالت هذه الحرائق خارج السيطرة، وتسبّبت خلال الساعات الـ48 الماضية فى مقتل ثمانية أشخاص على الأقلّ ومحاصرة العديد من السياح.