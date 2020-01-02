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مصر

«الري»: خطة لتأهيل الترع وتلبية احتياجات التنمية الشاملة

الخميس 02/يناير/2020 - 02:08 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول الوزارة، والمهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري، والمهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري؛ وذلك لاستعراض خطة الوزارة وجهودها في مجال تأهيل الترع والمجاري المائية لترشيد استخدام المياه وتلبية احتياجات التنمية الشاملة بالدولة.

واستعرض الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، تقدم سير العمل بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها على مستوى الوزارة في القطاعات المختلفة بكافة المحافظات لتلبية الاحتياجات المائية.

وأكد وزير الموارد المائية والري، ضرورة متابعة حالة المياه بالترع والحفاظ على المناسيب المقررة لتشغيل محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية بالتصرفات المطلوبة، والاستمرار في السياسة الترشيدية للاستخدامات المائية.

من جانبه، قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري، إنه تم تنفيذ عدة أعمال تطهيرات وصيانة ونزع حشائش للترع وصيانة لجسور الترع بجميع إدارات الري بمختلف المحافظات، بجانب تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على شبكة الترع بقيمة قدرها 360 مليون جنيه تقريبًا، وتتضمن أعمال تأهيل المجارى المائية واستكمال تنفيذ عدة أعمال، مع استكمال أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.

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