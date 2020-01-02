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مأكولات الشتاء.. الحمص والبطاطا الأفضل في «الرجيم»

الخميس 02/يناير/2020 - 12:56 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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قال الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، إن هناك بعض المأكولات المصرية الشهيرة تعطينا الطاقة والدفء الخاص بفصل الشتاء، وفي الوقت نفسه تحافظ على رشاقة الجسم، مثل "حمص الشام" لاحتوائه على الكميات المناسبة من البروتين والفوسفور والمنجنيز، ويعطي سعرات حرارية أقل، ومن الممكن الاكتفاء به كوجبة عشاء.

وأضاف كريم جمال، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن البطاطا المشوية من أهم المأكولات الغنية بالنشويات الجيدة التي تجعل الإنسان مستقرًا وصاحب طاقة عالية جدًا.

وأشار إلى أن البطاطا تشعرك بالشبع لفترات أطول، وفي الوقت نفسه تمد الجسم بطاقة عالية جدًا وسعرات حرارية مناسبة وفيتامينات مفيدة، فيمكن تناولها مشوية أو مسلوقة أو كوكيز للأطفال.

وأكد عضو الجمعية المصرية للتغذية ضرورة الحفاظ على وجبة الشوربة لأنها تمد الجسم بالحرارة وتحافظ على الرجيم.

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