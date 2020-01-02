نقل مى حلمى إلى المستشفى

تعرضت الإعلامية مي حلمي لوعكة صحية شديدة نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.



ونشر المطرب محمد رشاد، زوج مي حلمي صورًا لها من داخل المستشفى عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: "ربنا يحميكي ويبعد عنك الشر.. أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل".