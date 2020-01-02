دعوات لبنانية لتجديد الاحتجاجات مساء اليوم

كشفت شبكة "سكاي نيوز" عن أن المحتجين اللبنانيين يستعدون، صباح اليوم الخميس، لإغلاق مداخل المرفأ في بيروت وطرابلس شمالًا.



ووفقًا للشبكة، ينظم المحتجون أيضًا وقفات احتجاجية أمام عدد من المصارف، رفضًا للقيود المفروضة على صغار المودعين.



وأوضحت أن الدعوات للتجمع ستبدأ مساء الخميس عند أحد مداخل مجلس النواب؛ للمطالبة بحكومة مستقلة مع صلاحيات استثنائية، لإدارة الأزمة المالية والاقتصادية الأسوأ التي يعيشها لبنان منذ سنوات.



تأتي الدعوات المتجددة وسط مواصلة رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، اتصالاته لاختيار شخصيات متخصصة، تحظى بدعم الأحزاب الرئيسية المشاركة في الحكومة الجديدة.



ويواجه "دياب" الكثير من المعوقات المرتبطة بالمحاصصة بشأن تقسيم الحقائب الوزارية الرئيسية، وشروط قوى "الثامن من آذار" من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، إلى جانب معضلة التمثيل السني في الحكومة بعد أن رفضت الكتل السنية الرئيسية في البرلمان تسميته، كما تتهمه الأحزاب الدرزية بتحجيم تمثيلها في الحكومة الجديدة.