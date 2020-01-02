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محافظات

رفع 2782 طن قمامة وإزالة 21 حالة تعدي بسنورس وطامية

الخميس 02/يناير/2020 - 11:16 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفيوم - مصطفي عبدالله الصعيدي
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أعلنت محافظة الفيوم عن رفع 2782 طن قمامة وعدد 219 حالة إشغال، وازالة عدد 21 حالة تعدي على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة، خلال تنفيذ الوحدات المحلية بمركزي سنورس وطامية لحملات مكبرة للنظافة والإشغالات وازالة التعديات خلال الأسبوع الماضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

و قال المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس انه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بنطاق المركز أسفرت عن رفع 2052 طن قمامة،وكذلك تنفيذ حملات لرفع الاشغالات، أسفرت عن رفع وازالة عدد 166 حالة اشغال بطريق سنورس والوحدات التابعة، وازالة اشغالات الطرق العامة بقرى بيهمو والكعابى الجديدة وجرفس ومطرطارس ومنشأة بنى عتمان وتوابعها، ومنشاة طنطاوى، وفيديمين والسيليين، فضلًا عن ازالة سلالم خرسانية مخالفة بقرى جبلة وترسا وسنهور القبلية.

وأضاف انه تم تنفيذ حملات لازالة التعديات على الاراضى الزراعية أسفرت عن ازالة عدد 12 حالة تعدى على الاراضى الزراعية، حالتان منهم بمدينة سنورس بمساحة 3 قيراط و6 سهم، و3 حالات تعدى على الاراضى الزراعية بقرية جرفس، و3 حالات بقرية بمطرطارس، وحالتين تعدى بمنشأة بنى عتمان، وحالة بكل من منشأة طنطاوى وسنهور.

ومن جانبه أوضح اللواء أحمد عبد المنصف رئيس مركز ومدينة طامية انه تم تنفيذ حملات لتجميل المدينة ودهان البلدورات، ورفع 730 طن قمامة بدائرة المركز والقرى التابعة، بالاضافةالى رفع 53 حالة اشغال، 36 منهم حالة اشغال باعة جائلين، و5 حالات عوائق حديدية، و7 حالات تندات وأرصفة مخالفة، و5 حالات لوحات اعلانية مخالفة.
 وكشف عن ازالة 9 حالات تعدي بالزراعة والبناء على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة، شملت ازالة تعدى بالزراعة على مساحة 20 فدان أملاك دولة بقرية الجمهورية، كما تم ازالة مبانى فى المهد بواقع 7 حالات بمساحة 842.5 م2 على الاراضى الزراعية، وكذلك إزالة حالة تعدى ببناء سور بدون ترخيص بطول 30 متر.

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