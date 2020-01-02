«الأرصاد»: استمرار برودة الطقس حتى السبت

ونصحت "شاكر"، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الفترة المقبلة، وعدم القيادة بشكل سريع خاصة على الطرق السريعة.





قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بدءًا من اليوم، أقل من المعدلات الطبيعية من 4 إلى 5 درجات مئوية.وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على قناة مصر الأولى، أن الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر حتى يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أنه أيضا سيكون هناك فرصة لسقوط للأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الغربية للبلاد.