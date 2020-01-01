حسن حمدي يكشف أول مبلغ حصل عليه من الأهلي

قال حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن أول لقاء لعبه كان عمره وقتها 19 عاما أمام دمياط، وفاز فريقه 4-1.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن المدرب العالمي الذي كان يدربه علمه قواعد كرة القدم وطرق اللعب الحديثة وقتها.



وأوضح أنه لعب مع كل نجوم الأهلي الكبار وعمره 18 عاما، وساعده ذلك على إصقال موهبته الكروية.



كما كشف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، عن أن أول مبلغ حصل عليه من النادي الأهلي، كان 3 جنيهات في الشهر، مشيرا إلى أن هذا المبلغ كانت له قيمته وذلك كان قبل 55 عاما.



