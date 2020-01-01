رسالة مؤثرة من رجاء الجداوي لزوجها الراحل

شاركت الفنانة رجاء الجداوي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة لها برفقة عائلتها.



الصورة قديمة جمعت زوجها الراحل كابتن حسن مختار، وعلقت عليها قائلة: "ربنا يحفظ عائلتي.. وحشتنا يا حسن مفيش ثانيه بتمر علينا بدون أن نتذكرك حبك كامن ومستقر في قلوبنا".



يذكر أن كابتن حسن مختار، زوج الفنانة رجاء الجداوي، رحل عن عالمنا يوم 5 مارس 2016، ويعتبر أول مدرب حراس مرمى يعتمد على العلم والتكنولوجيا في التدريب، وربما يكون صاحب براءة اختراع تعيين مدرب لحراس المرمي في الأندية والمنتخبات بعد أن كان لا يتم الاعتماد على مدرب حراس وكانوا يدربون أنفسهم.

