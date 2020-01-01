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مشارك بمنتدى الشباب: السيسي مهتم جدًا بذوي القدرات

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:10 م
السيسي
السيسي
هدير شعراوي
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قال أحمد رأفت، أحد الشباب المشارك في فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة.

وأضاف أحمد رأفت، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "ام بى سى مصر2"، أن ذوي القدرات الخاصة أصبحوا دعائم رئيسية في المجالات كافة، ويشعرون بحالة رضا كبيرة من كافة سبل الرعاية والاهتمام الذين يتلقونها، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى يهتم بهم ويحرص على حضورهم في كل المؤتمرات.

وأوضح أحمد رأفت، أن ذوي الاحتياجات أيضًا كان لهم دورًا رئيسيًا بتمثيلهم في كتابة الدستور المصري، لافتًا إلى أن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة يحمي هذه الفئة ويعطيهم كل حقوقهم.

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