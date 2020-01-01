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محافظات

حملات تفتيشية على المصانع غير المرخصة بالشرقية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سارة الوردانى
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أجرت إدارة تموين ديرب نجم بحملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية ومحطات الوقود، للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين والالتزام بتطبيق الأسعار المقررة من قبل الدولة وعدم التلاعب بها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتمكنت الحملة من تحرير محضر رقم 1066 جنح، ضد مسئول عن مخزن منظفات صناعية بقرية الهوابر، وذلك لمزاولة نشاط دون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محضر رقم 1067 جنح ضد مسئول عن محل للحدايد والبويات، وذلك لعرضه للبيع بويات منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم تحرير محضر رقم 1068 جنح ضد مسئول عن شركة لتعبئة المواد الغذائية بكفر اللبا، وذلك لتعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر، ومحضر رقم 1069 جنح ضد مسئول عن مصنع ملابس جاهزة بديرب نجم، وذلك لإدارة نشاط دون ترخيص، وتصنيع ملابس جاهزة دون بيانات.

كما تم تحرير محضر رقم 1071 جنح ضد مسئول عن مصنع بلاستيك الهوابر، وذلك لمزاولة نشاط دون ترخيص واستخدام أمبولات بيور مجهولة المصدر.

وقد تم تحرير عدد من محاضر إثبات الحالة بـ"بندر ديرب نجم - أكوة - شبرا صورة - كفر اللبا - كفر العقل "، وذلك لنقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين والرغيف.

كما قامت إدارة تموين منيا القمح بتشكيل حملة للمرور على المخابز ومحطات المواد البترولية والمحلات العامة ومستودعات البوتاجاز، وقد تم ضبط عدة مخالفات وتحرير المحاضر الآتية ضد المخالفين.

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