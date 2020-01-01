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فن

هيفاء وهبى تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:47 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي - تصوير محمود عبدالناصر
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أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أولى حفلاتها برأس السنة داخل فندق jw ماريوت بإطلالة مثيرة غربية من سواريه أخضر مفتوح ولون شعر أصفر.

وقدمت هيفاء عددًا كبيرًا من أغانيها الاستعراضية المميزة، منها " يا ابن الحلال"، و"رجب"، و"أنا هيفا"، وغيرها ممن طالب بها المعجبين على مدى ساعة ونصف الساعة.

تميز الحفل بأجواء الرقي والفخامة للمنتج محمود حنفي، وإشراف نورا حنفي التي تألقت بسواريه من تصميم العالمي هاني البحيري لعام ٢٠٢٠، وشارك في إحياء أولى فقراته المطربة نجوان، والراقصة انستازيا.

يذكر أن هيفاء وهبي تنتظر عرض فيلمها السينمائي الجديد أشباح أوروبا، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنان أحمد الفيشاوي.

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