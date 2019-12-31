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أستاذ هندسة يكشف حجم الإنجازات في النقل خلال 2019 (فيديو)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:48 م
جولة تفقدية لوزير
جولة تفقدية لوزير النقل
سناء إسماعيل
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أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أن مصر حققت العديد من الإنجازات على صعيد تطوير شبكة النقل خلال عام 2019.

وقال مهدى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "2019 شهدت افتتاح أنفاق قناتي السويس بشمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد، فضلا عن افتتاح محور 30 يونيو الذي يستهدف تعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية".

وأضاف: "2019 شهدت تطويرا بقطاع المترو، وافتتاح محطة هليوبوليس التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن وزارة النقل تتابع مشروع القطار الكهربائي الذي سيلعب دورا في التحفيز على الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن الهيئة القومية للأنفاق تستعد لطرح مناقصة عالمية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق الذي سيصل إلى مشارف 6 أكتوبر، موضحا أن قطاع السكك الحديدية استقبل أول دفعة من جرارات القطارات الجديدة.

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