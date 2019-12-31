خالد الصاوي يكشف سر ابتعاده عن السوشيال ميديا (فيديو)

قال الفنان خالد الصاوي إن لديه تاريخ مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه كان لديه أشياء مشتركة مع متابعيه ووقفوا إلى جانب بعضهما كثيرًا.



أضاف الصاوي، خلال لقائه في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية cbc: "يوجد أشياء أخطأت فيها عبر صفحاتي واعتذرت عنها مثل اللغة؛ لأنه أحيانًا تفلت من الإنسان ويتحدث وكأنه وسط أقاربه وهذا غير لائق".



وأكد أنه خلال الفترة الأخيرة توقف عن التفاعل على مواقع التواصل بعض الشيء وذلك بشكل متعمد إلى أن يقوم الوقت بمداوة الأشياء غير الظريفة وينسى الناس ذلك، وبدأ يعمل بعض الأشياء الكوميكس التي يحبها الناس.



وعن التصريحات التي نسبت له حول الفنان أمير كرارة، أكد أنه من المستحيل أن ينفسن على زميل له، لذلك اتصل بالفنان أمير كرارة، وأكد أنه هذه التصريحات عارية من الصحة، مؤكدًا أنه من الممكن أن تحدث مشادة بينه وبين أحد، لكنه لا يحقد أو "ينفسن"، على زملائه.