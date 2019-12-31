معتز عبدالفتاح: الاحتفالات جزء من صناعة الأمة

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن الاحتفالات في جانب كبير منها، جزء من صناعة الأمة، مشيرًا إلى أن الكاتب بنديكت أندرسون، أوضح هذا الأمر في كتابه المجتمع المتخيل.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "ما يجعل مصري في أسوان لم يلتق بمصري في دمياط يحتفلوا نفس الاحتفال، هو المجتمع المتخيل، وهذا لا يأتي بأمر وإنما جزء من الهوية تصنعه الخريطة والرموز الثقافية، فمثلًا الفوازير والمسلسلات، تخلق نوعا من الخيال المشترك".



وأردف: "تاريخيًا لما تُركنا لأنفسنا كنا قادرين على صناعة البهجة، المصري بتكوينه كان يغلب عليه البهجة، لكن مع القراءات السلفية التقليدية التي تعاملك على أنك وجدت على الأرض لتختبر وتعاقب وتدخل جهنم، بدأت تتلاشى البهجة".



وتابع: "الإنسان مكرم ويظهر أنه سيد الكون، ربنا مخلقناش عشان يعاقبنا، ملقاش عنده وقت فراغ فقال أجيب شوية بشر يتخانقوا مع بعض وفي الآخر أرميهم في جهنم، نحن في الأصل موجودين للتعمير".

