أحمد موسى: العراق تحول لساحة للمعركة الإيرانية الأمريكية

قال الإعلامي أحمد موسى إن الحشد الشعبي وعناصر حزب الله العراقي في بغداد، توجهت نحو السفارة الأمريكية وحرقوا مدخلا لها وحرقوا العلم الأمريكي.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن العراق أصبح ساحة المعركة الإيرانية الأمريكية.



وأوضح أن هناك هتافات ضد أمريكا أثناء حرق العلم الأمريكي بالسفارة الأمريكية في بغداد، مشيرا إلى أن الأمن يطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين والخارجية، وأكدت أنه لم يحدث اقتحام، ولكن تم إحراق مبان وأبواب خاصة بالسفارة الأمريكية.



وأشار إلى أن المنطقة الخضراء في بغداد بها السفارات والمصالح الحكومية، وعناصر الحشد الشعبي وحزب الله العراقي تسببوا في خسائر وأشعلوا النيران أمام السفارة.



وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، 5 مواقع تابعة لميليشيا «الحشد الشعبي» الموالي لإيران في العراق، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة آخرين.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنَّ الضربات ترسل رسالة مفادها أن بلاده لن تتسامح مع تصرفات إيران التي تعرّض حياة الأمريكيين للخطر، فيما أدانت إيران الهجمات بشدة معتبرة أنها دليل بارز على الإرهاب.



ودعت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية إلى احترام سيادة واستقلال العراق ووحدته والتوقف عن التدخل في شؤونه الداخلية.



وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي في محافظة الأنبار، مساء ‏الأحد.



واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجًا على القصف الأمريكي.