جدة الطفل الأمريكى المختفى تحرر محضرًا ضد والده

كشفت مصادر مطلعة عن أن جدة الطفل الأمريكي التي ادعت مواقع إلكترونية اختفاءه في القاهرة، توجهت إلى قسم الشرطة، وحررت محضرًا ضد زوج ابنتها، واتهمته بمغافلتها وأصحاب الطفل دون علمها.



وأشارت الجدة إلى وجود خلافات بين ابنتها وزوجها على حضانة الطفل، وأنه حاليًا بصحبة والده.



يذكر أن مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت أخبارًا مغلوطة عن اختطاف طفل أمريكي في مصر.