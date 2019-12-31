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حمو بيكا يهاجم هاني شاكر: «هو أنا قاتلك قتيل.. عايز مني إيه»

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:46 م
حمو بيكا
حمو بيكا
سناء إسماعيل
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وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا رسالة خاصة للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، بعدما استجابت قناة النهار لطلب نقابة الموسيقيين بمنع إذاعة حلقة لحمو بيكا ليلة رأس السنة، بأحد برامج القناة.

وقال حمو بيكا، في مقطع فيديو قام بنشره: "بوجه رسالة لنقابة الموسيقيين، إنتوا عايزين مني إيه، إنتوا دمرتوني، فيه ناس مفيش معاها ورق وشغالة، وناس زيي بتغني مهرجانات وشغالة وبتدوهم تصاريح".

وأضاف: "بمناسبة السنة الجديدة، قررت قناة النهار استضافتي لكن النقابة منعت ظهوري على القناة، وفوجئت بأوكا وأورتيجا وشاكوش سيظهرون على إحدى القنوات، وهذا يعني أن الأمر شخصي بيني وبين النقابة".

وأضاف: "النقابة لغت لي 15 حفلا في رأس السنة، بالإضافة لحفل في الأردن، وفي نهاية المطاف لغت الحلقة التي كنت سأظهر فيها لأسعد الناس".

واستطرد: "أموت نفسي يعني عشان تستريحوا، يا أستاذ هاني شاكر هو أنا قاتلك قتيل، إنت عايز مني إيه، عطلتوا شغلي ودمرتوا حياتي".

وأكد أن هناك مطربين غير مصريين يعملون بمصر دون "ورق"، وفرق بالكامل تغني دون الحصول على تصاريح من النقابة، لكن الأمر مختلف تماما معه، مستنكرًا عدم منع النقابة لكل مطربي المهرجانات، مع منعها له تحديدا، ووصف الأمر أنه "ظلم وافترا".

وتابع: "حضرتك بتقول إني بقدم تلوث سمعي، أنا عملت مهرجانات مش حلوة بس الكلام ده 2012، حاسبني من دلوقتي، طيب لو أنا قدمت تلوث سمعي مانتوا غنيتوا السحة الدح إمبو، والطشت قالي، وسمعناهم، وبعدين مش بقول إني مطرب أنا مؤدي".

وأوضح أنه لجأ للنقابة منذ البداية، إلا أنهم رفضوه، وهو مضطر الآن لعمل توكيل لمحامي حتى يفصل القضاء بينه وبين النقابة، وأنه سيتقدم ببلاغ لمجلس الدولة برفقة 30 مطربا شعبيا.

يذكر أن النقابة قد منعت حمو بيكا من الغناء، كما ألغت قناة النهار حلقة اليوم والتي كان سيظهر فيها حمو بيكا، بعدما طالبتها نقابة الموسيقيين بمنع عرض أغاني لبيكا في الحلقة.

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