لا تواعد امرأة جميلة.. لماذا لم تعثر شارون ستون على حبيب؟

"لا تواعد امرأة جميلة" نصيحة من أطباء نفسيين ودراسات عالمية، فليس كل رجل يقوى على تحمل جمال امرأة، ربما كان هذا سببًا في عدم تمكن نجمة الإثارة في هوليوود شارون ستون، على العثور على موعد غرامي مع رجل، ولم تكن وحدها من شعر بالصدمة مساء الأحد عندما تم حظرها على تطبيق "بامبل" المخصص في المواعدة عبر الإنترنت، لكن أصيب العالم بالدهشة حين علموا أن بطلة "غريزة أساسية" لا تستطيع أن تجد الحب.



ولكن من يستطيع إلقاء اللوم على القائمين على تطبيق بامبل؟ الفكرة القائلة بأن شارون ستون، رمز الجنس في هوليوود، لا تجد الحب تبدو سخيفة، لكن هذه الحقيقة، كما تقول الممثلة "توتال ريك" البالغة من العمر 61 عامًا، قبل بضع سنوات، أنه لا يعرض عليها أبدا طلب لموعد غرامي.



إن حياة ستون الباردة التي يرجع تاريخها إلى زمن بعيد، وليست بالمفاجأة بالنسبة إلى النجمات والمشاهير الذين يقولون إن وجودهم في دائرة الضوء يجعل العثور على شريك أو حبيب أكثر صعوبة.



وكان عليها أن تلجأ إلى تطبيق للمواعدة وقالت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أتحدث إليك يا بامبل: هل من الصعب للغاية أن أكون أنا صاحبة الحساب؟"، وذلك بعد أن قام بحظرها وذلك لتلقي العديد من البلاغات التي تشكو من وجود حساب مزيف باسم نجمة هوليوود.



وعلى الرغم من أن التطبيق أعلن رفع الحظر عن حساب بطلة "غريزة أساسية"، وقامت كلير أوكونر، مديرة تحرير التطبيق بالرد على تغريدة ستون، بتغريدة أخرى تخبرها فيها "ثقي إننا بالتأكيد نريدك معنا"، إلا أن القصة تدعو كثيرا للتفكير في حقيقة أننا نقف انبهارا للجميلات ولكن الحظ أو الحب لا يقف لهن احتراما.



وفي ذلك، قالت إيمي لورنت، وهي خبيرة علاقات شهيرة في مدينة نيويورك: "ليس من السهل على المشاهير أن يقابلوا أشخاص متميزين لأنهم محاطون بالأشخاص غير الصادقين، وربما سئموا مقابلة أشخاص في نفس صناعة السينما في هوليوود"



وأضافت لورنت "أن الممثلات مثل ستون يتعثرن غالبًا في لقاء الرجل الحقيقي"



وقالت ميشيل فرانكل مقدمة برنامج NYCity Matchmaking: "إذا كنت في استوديو تسجيل من 10 إلى 12 ساعة في اليوم، فأنت لن تستطيع أن تقابل شخصا خارج صناعتك، والمشاهير يريدون شخصًا يريد أن يقع في حبهم حقا، وليس مع وظيفتهم".



ستون التي لديها ثلاثة أبناء بالتبني وفازت بجائزة جولدن جلوب عن دورها في فيلم "Ginger McKenna" وعن "Casino" عام 1995، ليست غريبة على التعارف خارج هوليود، ففي عام 1998، تزوجت من المحرر التنفيذي لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل، فيل برونشتاين، لكنهما انفصلا في عام 2004.



خلال تلك الفترة، مررت أيضًا بمخاطر صحية كبيرة عندما عانت من نزيف في المخ أثر على نطقها وسمعها والمشي أيضا، وكادت أن تقتل نفسها منتحرة في عام 2001، وحتى أنها قالت عن توقفها الغامض من العمل في هوليوود، "كنت وحدي"، حينها اعترفت بمشاكلها في عدم العثور على شخص ما يحبها ويواعدها.



شارون فون ستون من مواليد 10 مارس 195، وهي ممثلة أمريكية ومنتجة وعارضة أزياء سابقة، حصلت على جائزة جولدن جلوب وحصلت على ترشيحات لجائزة الأوسكار وجائزة إيمي وجائزة نقابة ممثلي الشاشة.



بعد عرض الأزياء في الإعلانات التليفزيونية والإعلانات المطبوعة، ظهرت لأول مرة فيلم " Stardust Memories" لوودي آلن عام 1980، ولكن أصبحت ستون رمزًا للجنس ووصلت إلى مستوى الاعتراف الدولي بمهاراتها عندما قامت ببطولة دور كاثرين تراميل في فيلم"غريزة أساسية" عام 1992، الذي فازت به كأول جائزة جولدن جلوب لجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي، وحصلت على إشادة من النقاد بأدائها في فيلم مارتن سكورسيزي "Casino" عام 1995، وحصلت على جائزة جولدن جلوب وترشيح عنه لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.