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فن

إيمان العاصى: أقدم شخصية جريئة فى «بخط الإيد»

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:08 م
إيمان العاصي
إيمان العاصي
أ ش أ
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أعربت الفنانة إيمان العاصي، عن تفاؤلها بمسلسلها الجديد "بخط الإيد"، المقرر عرضه يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أن الأحداث في المسلسل تعتمد على أكثر من بطل.

وقالت إيمان العاصي، في تصريحات اليوم، إنها تظهر للجمهور بشكل جديد ومختلف، وشخصيتها تحمل جانبًا كبيرًا من الجرأة لم تقدمه من قبل، متمنية أن يستقبل الجمهور دورها بشكل جيد.

وأضافت أن شخصيتها في المسلسل ستكون مفاجأة للجمهور، وستقدم خلاله شخصية جديدة ومختلفة، لافتة إلى أن هذه النوعية من المسلسلات تستهويها وتفضلها على أي نوعية آخرى من ألوان الدراما.

وأكدت أنها تؤيد الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية، لأن في هذه النوعية من المسلسلات كل ممثل يكمل الآخر، لافتة إلى أن ما يهمها هو مضمون الشخصية التي تجسدها ومدى نجاحها.

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.

وأشارت إلى أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تتم في إطار من التدقيق والبحث والدراسة، حيث تبحث دائمًا عن الأدوار التي تثبت فيها موهبتها الفنية، وتعتمد في المقام الأول على الإتقان في الأداء والقدرات التمثيلية، كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها.

وطُرح الإعلان الرسمي الدعائي لمسلسل "بخط الإيد"، والذي احتوى على مشاهد من الإثارة والتشويق، خاصة أن المسلسل يعتمد على لغز خلال أحداثه.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الطويلة، حيث تصل عدد حلقاته إلى 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

ويشارك في بطولة المسلسل أحمد رزق، وسوسن بدر، وصفاء جلال، وخالد كمال، ومحمد حاتم، ومحمد محمود، ويسرا اللوزي التي تظهر كضيفة شرف، وتأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

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