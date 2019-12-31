3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بقنا

أصيب رجل وسيدتان، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة بالقرب من مدخل قرية المراشدة على طريق قنا ـ نجع حمادي الزراعي.



تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من شرطة مركز الوقف وغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية برقم 70178 ملاكي قنا، بالطريق الزراعي قنا ـ نجع حمادي، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحرافها وتصادمها بأحد أعمدة الإنارة وانقلابها بالجهة اليمنى، أمام قرية المراشدة بدائرة المركز.



أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة "محمود عبد الرحيم محمد" 47 عامًا، بسحجة في الجبهة، مقيم ببندر الوقف، و"ميرفت عبد المنعم على" 46 عامًا، ربة منزل، زوجة شقيق قائد السيارة، باشتباه بكسر في الدروع، وسحجات وكدمات متفرقة من الجسم، كما أصيبت "سناء عبيد سيد محمد" 37 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بمدينة أسوان، صديقة المصابة الأولى، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، كما تم إسعاف قائد السيارة الأولى والمصابة الثانية وتقرر خروجهما، مع بقاء المصابة الأولى.



تم رفع أثار الحادث لعودة السيولة المرورية على الطريق إلى طبيعتها، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.