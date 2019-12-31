طرح وحدات سكنية بمدينة ناصر الجديدة في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق لوحدات سكنية "سكن مصر" بمدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية في أسيوط وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسعات العمرانية والمدن الجديدة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتحقيقًا للتنمية المستدامة.



وأوضح المحافظ أن مساحة الوحدة السكنية تتراوح بين 106: 115م2 بمستوى تشطيب متميز وبنظم تقسيط ميسرة وخصم للسداد الفوري بحيث يتم سداد مبلغ 50 ألف جنيه جدية الحجز على أن يكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز الالكترونيonline مضيفًا أن باقي التفاصيل والطرح وأسلوب واجراءات الحجز والمواقع والنماذج والمساحات واسعار الوحدات وطريقة السداد متاحة على الموقع الالكتروني https:www.hdb-reservation.com في 2 فبراير القادم لافتًا إلى أن الإعلان تضمن طرح 231 وحدة سكنية "سكن مصر" بالمدن الجديدة (مدينة ناصر الجديدة، غرب قنا، المنيا الجديدة) مضيفًا أن هذا المشروع له نتائج هامة على المحافظة من بينها إنه يسهم بشكل كبير في توفير سكن متميز للشباب والتخفيف من التكدس السكاني بمدينة أسيوط والسيطرة على ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في مدينة أسيوط فضلًا عن توفير فرص عمل وجذب استثمارات جديدة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.



وأشار اللواء عصام سعد إلى التنسيق بين المحافظة وكافة الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية للعمل على إزالة كافة العقبات التي تقف أمام تنفيذ المشروع طبقًا للخطة الموضوعه مسبقًا وذلك لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في المحافظة مشيدًا بالجهود المبذولة من الدولة متمثله في هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان في الانتهاء من تنفيذ طريق محور الهضبة الغربية الذي يختصر المسافة والوقت إلى 15دقيقة فقط من مدينة أسيوط فضلًا عن تنفيذ البنية التحتيه والوحدات السكنية بالمدينة الجديدة على مستوى متميز وفي مواعيد محددة.



يذكر أن مدينة ناصر الجديدة تم البدء في إنشائها عقب صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية رقم (78) لسنة 2017 بتخصيص مساحة 6006 فدان من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية لإقامة التجمع العمراني الجديد وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع وأحد أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة حيث تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية.