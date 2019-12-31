4 زلازل تضرب ولاية «جامو وكشمير» الهندية

أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل الهندي، أن أربعة زلازل تتراوح شدتها بين 4.7 درجة و5.5 درجة على مقياس ريختر ضربت ولاية "جامو وكشمير"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزات الأرضية.



وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم، أن الزلزال الأول بلغت شدته 4.7 درجة تلاه آخر عقب ست دقائق بلغت شدته 5.5 درجة، في حين بلغت شدة الزلزال الثالث 4.6 درجة والرابع 5.4 درجة.