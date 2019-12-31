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عادات يومية تزيد من الاكتئاب

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:26 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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أوضح أطباء الصحة العقلية أن بعض العادات اليومية يمكن أن تزيد في الواقع من الاكتئاب، الأمر الذي يزيد من التفكير بالانتحار.

وهناك بعض الأشياء التي يجب تجنبها من قبل أولئك الذين يعانون من الاكتئاب من أجل منع المرض العقلي من التفاقم، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

عدم الجلوس وحيدًا
أحد الأعراض العديدة للاكتئاب هو فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية؛ لذلك لا ينصح بقضاء معظم اليوم داخل المنزل لمرضى الاكتئاب.

تجنب التوتر
من الجيد تمامًا مواجهة القليل من التوتر بين الحين والآخر، حيث إنه أمر يمكن أن يساعد الجميع على التغلب على المهام الصعبة بالنسبة لمرضى الاكتئاب.

تناول الكثير من الأطعمة السكرية
يمكن أن يساعد الوصول إلى شيء حلو في الواقع على رفع مستويات الهرمونات السعيدة في الدماغ، وهذا هو السبب في أن الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد يحصلون على الراحة أو السعادة.

شرب الكحول بشكل مفرط
وجود كميات معتدلة من الكحول يوفر في الواقع الكثير من الأمراض المرتبطة بالقلب، كما أنه يتسبب في زيادة أعراض الاكتئاب.

قلة النوم
ليس من غير المألوف أن يعاني الأفراد المصابون بالاكتئاب من الأرق، هذه مشكلة تحتاج إلى حل سريع لأن قلة النوم يمكن أن تزعزع الحالة المزاجية؛ مما يؤدي إلى تفاقم الاكتئاب الموجود بالفعل.

التحقق من وسائل الإعلام الاجتماعية
وفقًا لسلطات الصحة العقلية، فإن قضاء الكثير من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يُحدث فسادًا في تقدير الشخص لذاته، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب أو يجعل المرض العقلي أسوأ.

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