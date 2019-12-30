«الهجرة» تتبنّى المريض المنسي في الكويت منذ 5 سنوات

أعلنت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، تبني الوزارة لحالة المريض المصري يوسف ناصر في الكويت منذ 5 سنوات، نافية إهمال مصر له: «السفارة قامت بالسؤال عنه».



أضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، مع الإعلامية إيمان الحصري، الإثنين، عندما قرأت الخبر اليوم تواصلت مع محافظ الفروانية بالكويت حيث يعالج يوسف هناك، ويعاني من أمراض كثيرة منها الشيخوخة.



وأوضحت أن هناك تواصل بين السفارة المصرية في الكويت وبين محافظ الفروانية، كما أنها تقدمت بالشكر إلى السلطات الكويتية، نظرًا لإبقائها للمواطن المصري في المستشفى طيلة هذه المدة ولم تتركه: "أرجو أن يظهر أحد من أفراد أسرته".



كان حساب صحيفة المجلس الكويتية الرسمية نشرت على موقع "تويتر"، صورة لمسن مصري يقبع في أحد مستشفيات الكويت دون سؤال من أحد.



ونشر حساب "المجلس" صورة المريض المصري، مصحوبًا بتعليق: "المصري المنسي في الكويت!.. يرقد منذ 5 أعوام في مستشفى الفروانية وحيدًا دون أهل أو زوّار ولا حتى تواصل من وزارة الهجرة المصرية، الاسم: يوسف ناصر.. الجناح: 19".



وحازت الصورة على تعاطف كبير من رواد مواقع التواصل، مطالبين وزارة الهجرة المصرية بالسؤال عنه وإحضاره للعلاج في بلده والتوصل لأهله.