سعيد: تدخل تركيا في الشأن الليبي هدفه تحجيم دور مصر

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المستشار الأكاديمي للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، أن تركيا وإيران وإسرائيل استغلوا الفراغ الذي حدث في المنطقة العربية لتحقيق مكاسب لأنفسهم.



أضاف سعيد، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بتشويه السياسة التركية بعد أن كانت معتدلة تجاه الدول العربية بسبب حلم الإنضمام للإتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن أردوغان يعيش مرحلة من تناقضات مع دول الخليج ومصر ولن يحصل على أي شيء.



وأكد سعيد، أن تركيا دخلت في سوريا بـ"غشومية" كما تدخلت في البحر الأحمر بشكل سافر بسبب الغاز، لافتا إلى أن انقسام الليبيين وما تملكه ليبيا من مغريات اقتصادية دفع تركيا للتدخل والحصول على أكبر مكاسب.



وشدد على أن تدخل تركيا في الشئون الليبية هدفه تحجيم الدور المصري من خلال اللعب بورقة الجماعات الإرهابية المسلحة.