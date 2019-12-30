-
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الموافق 05 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سعيد: تدخل تركيا في الشأن الليبي هدفه تحجيم دور مصر

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:07 م
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد
أحمد عبد العزيز
طباعة
أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المستشار الأكاديمي للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، أن تركيا وإيران وإسرائيل استغلوا الفراغ الذي حدث في المنطقة العربية لتحقيق مكاسب لأنفسهم.

أضاف سعيد، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بتشويه السياسة التركية بعد أن كانت معتدلة تجاه الدول العربية بسبب حلم الإنضمام للإتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن أردوغان يعيش مرحلة من تناقضات مع دول الخليج ومصر ولن يحصل على أي شيء.

وأكد سعيد، أن تركيا دخلت في سوريا بـ"غشومية" كما تدخلت في البحر الأحمر بشكل سافر بسبب الغاز، لافتا إلى أن انقسام الليبيين وما تملكه ليبيا من مغريات اقتصادية دفع تركيا للتدخل والحصول على أكبر مكاسب.

وشدد على أن تدخل تركيا في الشئون الليبية هدفه تحجيم الدور المصري من خلال اللعب بورقة الجماعات الإرهابية المسلحة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استاذ القانون الدولي الليبي: بلادنا فقدت سيادتها بعد ما حدث في مصر منذ 25 يناير وحتي 30 يونيو

جبريل العبيدى يكتب: ليبيا والتدخل التركى

تركيا تحلق نحو هاوية ليبيا

برلمانى يطالب المجتمع الدولى بتقديم الدعم للجيش الليبي لمحاربة الإرهابيين

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

إحالة واقعة الاعتداء على مواطنة من ذوى الهمم لـ«تفتيش الداخلية»

منذ حوالي 3 ساعات

الجيش الليبي يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيارة حفتر القاهرة

منذ ساعتين

«90 دقيقة» يفضح ادعاءات «ناشط البويه»: هذا ما سجلته الكاميرا

منذ حوالي 9 ساعات

بحد أقصى 5 أفراد.. تفاصيل منح 1250 جنيهًا لأصحاب بطاقات التموين

الصور

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد الوحدة الصحية بدقلت

image description

محافظ أسوان يشكل لجنة لوضع خريطة استثمارية

image description

تحرير 265 محضرا في حملة بملوي

image description

تكريم فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة (صور)

image description

الطلاب المكفوفون يؤدون الامتحانات إلكترونيًا بجامعة سوهاج

الأكثر قراءة

بحد أقصى 5 أفراد.. تفاصيل منح 1250 جنيهًا لأصحاب بطاقات التموين

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

الجيش الليبي يكشف لـ«الدستور» حقيقة زيارة حفتر القاهرة

«90 دقيقة» يفضح ادعاءات «ناشط البويه»: هذا ما سجلته الكاميرا

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

5 بدائل صحية لاتباع نظام غذائى ناجح

مشروب منزلى يساعدك فى التخلص من نوبات الصداع النصفي

تصوير جديد يكشف عن أمراض الأطفال العقلية مبكرا

أعراض سرطان الجيوب الأنفية

الرئيس نيوز

الآثار: سنحمي تماثيل التحرير من عبارات "أحمد ومنى"

البترول: مصر باعت 15 طن ذهب وفضة من إنتاج منجم السكري في 2019

إيقاف طارق العشري 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

قبل ساعات من تطبيقه.. التأمينات تخاطب الحكومة بالتعليمات الجديدة لتحصيل الاشتراكات والغرامات

منوعات

إيلون موسك يعد بافتتاح أول نفق فائق السرعة في 2020

5 ابتكارات جديدة لخداع أنظمة التعرف على الوجه نهاية 2019

زاك إيفرون يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه بعد نجاته من الموت

مصرع ممثل شهير بعد تناوله لحم الخنزير

كشكول

التعليم العالي تنفذ توصيات الرئيس.. الجامعات تستعد لتطبيق الاختبارات الإلكترونية

"التعليم" تعترف: المدارس الخاصة تقاعست عن توفير البنية التكنولوجية

"أفرع الجامعات الدولية في مصر".. التعليم العالي: فرصة للاحتكاك بالمجتمع العالمي

دراسات الشرقية تهدد بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات بسبب المصروفات

إسلام سياسي

شهادة أردوغان "المزيفة".. وصمة عار تطارد الديكتاتور العثماني ومطالب بمحاكمته "فيديو"

الصوفية تعترض على قرار الأوقاف بمنع " جابين" من الإبتهال بمساجدها

القصة الكاملة لمنع المبتهل محمد على جابين من الإنشاد بمساجد الأوقاف

جابين : قرار الأوقاف بمنعى من المساجد ظالم ..ولم أقوم بعمل دعاية إنتخابية

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
بداية جديدة
دعاء خليفة
لص حلب وعقدة السيسى
ماجد حبته
خناقة أمريكية إيرانية فى العراق!
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. الجباس يناقش "نادي النيل الأسود السري" بالنيل الثقافية

الأربعاء.. الشربيني عاشور يناقش "سجين مسقط" بالنيل الثقافية

اتحاد الكتاب ينظم مؤتمرًا للجنة إحياء التراث المعاصر.. غدًا

أحمد مراد.. كيف تصل لـ«الأكثر مبيعًا» بأسهل طريقة؟

صفحتنا ع الفيس بوك