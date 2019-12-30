«البيئة»: إلقاء مياه الصرف في ترعة الإسماعيلية مخالف

قال هشام الجمل، رئيس لجنة وزارة البيئة المعاينة لمَصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، إنه تم الانتهاء من تقرير الوزارة واللجنة قامت بدورها من حيث تفتيش مصنع أبو زعبل والمصانع المجاورة ومنها مصنع الشبا.



أضاف الجمل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أنه وقعت حالات تسمم واختناق للمواطنين وتم الانتقال بلجنة مكبرة برئاسة وزير البيئة ومحافظ القليوبية لمعاينة المصنع.



وأوضح أن معدات شركة مصنع أبو زعبل تتبع تكنولوجيا قديمة جدًا، وتبين وجود بعض المخالفات داخل المصنع، مشيرًا إلى أن هناك مخالفات خاصة بالمخلفات الصلبة والصرف الصناعي، ومياه المصنع التي يتم صرفها في ترعة الإسماعيلية مياه تبريد ونتيجتها مخالفة، مؤكدًا أنه سيتوجه غدًا بلجنة لتحليل المياه من مصرف المصنع في ترعة الإسماعيلية.



كما كشف أنه بعد نتيجة التقرير تم إحالة الأمر إلى النيابة العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وهناك اتهامات لشركة أبو زعبل للأسمدة بسبب وجود مخالفات"، لافتًا إلى أن تأثير الانبعاثات والمخلفات الصلبة ضار على صحة المواطنين وتسبب أمراض صدرية.