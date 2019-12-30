برلماني: أردوغان يقود الاقتصاد التركي للانهيار

قال اللواء يحيي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تركيا تتبع سياسة خارجية فيها نوع التدخل السافر الخاص بالسيادة، مثل ما حدث في سوريا واحتلالها 30 كيلومتر، والآن تحاول أن تجعل من ليبيا مركزًا لتواجد عناصر الإرهاب.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ما تفعله تركيا نوع من المضايقات ومحاولة العبث، وهي سياسة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن البرلمان الليبي رفضها، وكذلك الاتحاد الأوروبي.



وأردف: "ما يقوم به أردوغان انتحار، وهو يريد أن ينشيء قواعد ويدعم فصيل إرهابي، لا بد من وقفة جادة، لن ننتظر حتى يشعل النيران في المنطقة، وأمننا القومي يتهدد من جراء سياسته، ل ابد من موقف حاسم على مستوى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن".



وختم: "محاولات أردوغان لتهديد الأمن القومي المصري فاشلة، ويقود الاقتصاد التركي إلى الانهيار نتيجة مغامراته العسكرية".