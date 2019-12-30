أحمد موسى عن تطوير «التحرير»: هناك مواطنون لديهم هوس التخريب

أشاد الإعلامي أحمد موسى بمشروع تطوير ميدان التحرير في وسط القاهرة، مشيرًا إلى أنَّه سيتحوّل إلى مزار سياحي.



وأضاف «موسى» في حلقة الإثنين من برنامجه «على مسئوليتي» على فضائية «صدى البلد»، الإثنين، أنَّ هناك أيادٍ تسعى للتخريب ليلًا ونهارًا و«لدينا مشكلة بأن بعض المواطنين لديهم هوس للتخريب».



وأوضح أنَّ ميدان التحرير سيشهد تطوير على أعلى مستوى، إذ سيتم نقل تماثيل من كباش الكرنك الأثرية إلى القاهرة، لافتًا إلى أنَّه عندما جرى الإعلان عن نقلها «انقلبت الدنيا»، بحسب تعبيره.



وانتقد «موسى» معارضي نقل تماثيل الكباش إلى القاهرة، قائلا: «روحوا شوفوا ميادين فرنسا فيها إيه وميادين لندن وأمريكا وإيطاليا».