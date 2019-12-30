محافظ المنوفية يراجع تعاقدات مقاولي النفايات في قويسنا

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، مراجعة التعاقدات الخاصة بمقاولين الفرز والغربلة والنفايات في مقلب قويسنا العمومي بطريق ميت بره، للارتقاء بمنظومة العمل ورفع معدلات الإنتاج.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية لمدينة قويسنا، وأبدى المحافظ عدم رضاه عن مستوى النظافة العامة بالمدينة والطرق الفرعية وعدم رفع نواتج الهدم من على ترعة الخضراوية، واتخاذ إجراءات حاسمة حيال منشآت حديثة على أراض زراعية لم يتم إزالتها، مؤكدًا ضرورة إزالة جميع التعديات الجديدة على الأراضي الزراعية في المهد حفاظًا على الرقعة الزراعية.



وشدد المحافظ على رئيس المدينة برفع الإشغالات والاهتمام بالحالة العامة للنظافة خلال تفقده لبؤر تجمعات القمامة ونواتج الهدم بوسط المدينة، وكذا شارع العهد الجديد امتداد السكة الحديد حفاظًا على المظهر الحضارى للمدينة.



وتفقد المحافظ قطعة أرض فضاء أملاك دولة على مساحة 5 أفدنة و11 قيراطا بطريق مدخل قرية كفر الشيخ إبراهيم، ووجه المحافظ رئيس المدينة بوضع تصور لبحث إمكانية استغلالها بما يعود بالنفع العام على المحافظة.