«1.7 مليون فدان».. إكسون موبيل تفوز بعطاءات مصرية بشرق المتوسط

كشفت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية اليوم الإثنين، عن أنها حصلت على مساحة تبلغ أكثر من 1.7 مليون فدان للتنقيب عن النفط في سواحل مصر.



وقال مايك كوزينز، نائب الرئيس الأول للتنقيب والمشاريع الجديدة في إكسون موبيل، إن هذه العطاءات التي وافقت عليها الحكومة المصرية تعزز محفظة الاستكشاف الخاصة بالشركة في منطقة شرق البحر المتوسط وأوضح قائلًا "نتطلع إلى العمل مع الحكومة ونشر خبراتنا المثبتة والتقنية المتقدمة"، وذلك وفق موقع "Business Wire" الأمريكي.



وتشمل عملية الاستحواذ حصول الشركة على مساحة تبلغ 1.2 مليون في منطقة مراقيا، التي تقع على بعد حوالي خمسة أميال من الساحل الشمالي لمصر، كما حصلت الشركة على 543000 فدان شمال شرق العامرية في الكتلة البحرية بدلتا النيل.



وستقوم إكسون موبيل بتشغيل الكتلتين بحصة بلغت 100 %، ومن المقرر أن تبدأ العمليات الاستكشافية، بما في ذلك الحصول على البيانات السيزمية، في عام 2020.



وقال هشام العمروسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر "كانت إكسون موبيل شريكًا لمصر منذ أكثر من 115 عامًا، وتؤكد هذه العطاءات من جديد التزامنا بمتابعة الفرص عالية الجودة في مصر".