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الأبراج اليوم

خبيرة أبراج: «رانيا يوسف» و«يسرا» تتألقان.. «نانسى» تتجنب الأضواء

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:11 ص
جريدة الدستور
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يحتفل النجوم والنجمات بالعام الجديد، ويتمنى الجميع أن يكون بداية الخير لهم، فيحصلون على أعمال جديدة، ويتمتعون بصحة جيدة، ويقضون أوقاتًا ممتعة مع عائلتهم، وفى هذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد أبراج النجمات الأكثر حظًا والأسوأ حظًا فى 2020:

النجوم والنجمات الأكثر حظًا والأسوأ حظًا فى 2020:
• ليلى علوى يحالفها الحظ في السفر ولديها فرصة كبيرة لتزور أكثر من بلد، وتحقق مكاسب ونجاحات.
• يسرا هو عام تحقيق الطموحات والمكاسب بالنسبة لها.
• إلهام شاهين تضع بصمة من خلال عمل فني مهم تقوم به.
• دينا الشربيني يحمل لها حيرة وترددًا في اختيار أعمال وأيضًا في اتخاذ قرارات
وعليها أن تحافظ على اتزانها النفسي، ويدعمها أصدقاء مخلصون.
• رانيا يوسف تحقق مكاسب مالية ونجاحات.
• كندة علوش تميل للابتعاد قليلاً عن الأضواء من أجل دراسة عمل والإعداد له.
• عمرو يوسف قد يكون مشتتًا بين عدة أهداف وأعمال فنية، ومع ذلك تنفعه جدًا
علاقاته في الحصول على فرص مهمة.
• عمرو دياب قد يميل للابتعاد عن الأضواء في أحيان كثيرة أو تضطره الظروف لذلك.
• نيللي كريم تميل للهروب من الأضواء أو تضطرها الظروف للابتعاد قليلاً.
• ياسمين عبدالعزيز يقف بجانبها الكثيرون، وقد تدخل في أكثر من عمل فني في
وقت واحد.
• غادة عادل يحمل لها عام ٢٠٢٠ تغييرًا إيجابيًا وانتقالاً لمكانة أفضل.
• غادة عبدالرازق لديها حظ كبير على الصعيد المالي، وقد تحقق مكاسب كبيرة
بشرط أن تحافظ على روح الاجتهاد.
• نانسي عجرم تميل للابتعاد عن الأضواء لفترة.
• تامر حسني يبدأ مرحلة جديدة ويظهر بشكل فني مختلف.. قد يكون أكثر جرأة
ويلفت إليه الانتباه.
• وائل كفوري لديه العديد من الحفلات التي يطوف بها عدة بلاد وقد يحصل
على تقدير أو جائزة.
• إليسا يحمل لها رغبة في الدخول في مشاريع جديدة سواء كان ذلك في الحب أو
العمل.
• نوال الكويتية يحالفها الحظ في العلاقات وفي السفر، وقد تحيي العديد من
الحفلات في عدة بلاد وتكون موفقة جدا.
• أصالة تميل كثيرًا للتشوش وعدم القدرة على اتخاذ قرار، ومع ذلك تتقدم على
أسس راسخة.
• عبدالله الرويشد هذا العام يبدأ مرحلة جديدة، ويبدو أكثر إصرارًا وشجاعة
وأكثر قدرة على القيام بخطوات جريئة تحقق له النجاح والتقدم.
• أحمد عز يميل للانعزال فترة من أجل دراسة عمل فني والإعداد له، ويعيش
أجواءً جديدة على الصعيد المهني، لكن قد يواجه أزمات قانونية ابتداءً من ٢٢ مارس.
• شيرين عبدالوهاب يحمل لها أجواءً ضاغطة، قد تكون بحاجة للبناء من جديد،
وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية..
كما أن الصبر ضروري جدًا بالنسبة لها حتى آخر العام.
• ميريام فارس تبدو أكثر استعدادًا للظهور بشكل جديد، ولديها الكثير من الأعمال،
مما يجعلها تشعر أحيانًا بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدها علاقاتها الاجتماعية في كثير
من الأحيان على حل أي مشاكل.
• أنغام قد تشعر بعدم الاتزان عاطفيًا ولديها حيرة وتردد في اتخاذ قرارات.
• أحمد حلمي ومنى زكي تمنحهما الأفلاك رغبة في المضي في أكثر من اتجاه
وأكثر من عمل، وقد يثقل ذلك كاهلهما بالضغوط.
• ياسمين صبري يعتبر عامًا بناءً جدًا بالنسبة لها، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق
مكاسب ونجاحات أو احتمالات زواج.
• محمد رمضان يحمل له تغييرًا إيجابيًا وانتقالاً لمكانة أفضل، وقد يغير أسلوبه في
العمل والتمثيل، أو يغير أسلوب حياته للأفضل، بشرط أن يحافظ على استقلاليته ويسيطر على
انفعالاته.

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