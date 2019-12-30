-
الإثنين 30 ديسمبر 2019 الموافق 04 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

1000 يورو.. سعر الليلة فى فندق إقامة محمد رمضان بالمغرب

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:35 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
طباعة
يقيم النجم محمد رمضان، اليوم الإثنين، حفلًا غنائيًا في دولة المغرب، وهو الحفل الأول له هناك، بعد أن قام بتصوير كليب غنائي يحمل اسم "السلطان" والذي طرحه منذ أسابيع.

وعلمت "الدستور" من مصادرها الخاصة، أن الفنان محمد رمضان يقيم في فندق رويال منصور وهو أحد الفيلات الخاصة بالقصور الملكية هناك، بينما يقيم فيها أغلب المشاهير والزوار عند زيارتهم للمغرب سواء من أجل العمل أو السياحة.

وكشفت المصادر في تصريحاتها أن أقل سعر لليوم الواحد الخاص بالإقامة هناك هو 1000 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنيه مصري لليلة الواحدة، بينما لم يدفع أي شخص من فريق عمل رمضان أي مبالغ مالية وتكفل بها صناع الحفل نفسه.

ويقدم "رمضان" في الحفل الذي يقام في ساحة جامع الفنا، حفلا غنائيا بصحبة المطرب العالمي متري جيمس، إضافة إلى وجود عدد من الفرق الغنائية هناك، بينما يقدم "رمضان" في الحفل ما يقرب من خمس أغنيات.

وعبر "رمضان" في تصريحات سابقة لجريدة "الدستور" عن سعادته بالتواجد في المغرب، مشيرا إلى أنه يفكر في شراء منزل هناك، موجها الشكر إلى المملكة المغربية شعبا وقيادة للملك محمد السادس على الاستقبال والترحيب به في بلده الشقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الدستور" ترصد أبرز حفلات رأس السنة 2019

بالأرقام.. أسعار الغرف الفندقية فى مصر

أسعار الغرف فى فنادق القاهرة والجيزة

أسعار الغرف فى فنادق القاهرة والجيزة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لانقلاب أتوبيس مشجعى المصرى على طريق "دمياط - بورسعيد"

منذ حوالي 10 ساعات

«من أنتم؟».. قذاف الدم يكشف المقصودين بعبارة معمر الشهيرة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

«طبل وأنا أرقص لك».. كيف استغل الإخوان قصة جمال عيد لتشويه الدولة؟

منذ حوالي 13 ساعة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

الصور

image description

العرض الخاص لـ دفع رباعي بحضور أبطاله

image description

صور.. بابا نويل يتجول فى شوارع شبرا

image description

بمشاركة 300 طالب وطالبة.. محاكاة لمجلس النواب بمدارس الإسكندرية

image description

محافظ سوهاج يشارك في ورشة عمل حول مبادرة "حياة كريمة"

image description

بدء فعاليات برنامج إعداد المشرفين بمراكز الشباب بالإسكندرية

الأكثر قراءة

سائق «أوبر»: «كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة»

«أجورهم أصبحت ضخمة».. أشرف عبدالباقى يكشف سبب انتهاء «مسرح مصر»

اليوم.. محاكمة تامر عاشور بتهمة التهرب من الضرائب

انقلاب أتوبيس مشجعى المصرى أثناء العودة من الإسكندرية (صور)

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

الصحة

3 خطوات للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا فى فصل الشتاء

قياس الكولسترول مبكرًا أداة للتنبؤ بأمراض القلب

الرياضة تقلل خطر الإصابة بـ7 أنواع من السرطان

عقار لعلاج حب الشباب يدفعك للانتحار

الرئيس نيوز

السيسي وماكرون يبحثان الأوضاع في ليبيا

مصرع منفذ الهجوم على كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

مصرع شخصين إثر إطلاق نار على كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

بسبب الضرائب.. هبوط إيرادات الدولة لـ173 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة

منوعات

"حيل إيحائية" تعزز الثقة بالنفس والتحكم بالرغبات

4 مؤشرات تدل على إصابة شريكك بالهوس

بنك رقمى يبحث جمع 100 مليون جنيه إسترلينى

ابتكار جديد يحول الشيكولاتة البنية إلى ألوان قوس قزح

كشكول

أبطاله شباب علوم القاهرة.. قصة مشروع يوفر لمصر نصف مليار جنيه سنويا

ننشر النموذج الاسترشادي لامتحان اللغة العربية للأول الثانوي

شاهد.. توزيع عصير "فخفخينا" على لجان امتحانات تربية المنيا

شاهد.. النموذج الاسترشادي لرياضيات الأول الثانوي "ترم أول"

إسلام سياسي

باحث فرنسى: " الحكومات الأوروبية لا تمنع الطرق الصوفية من ممارسة أنشطتها

أمين رابطة العالم الإسلامى: المملكة العربية السعودية أصبحت نموذج فريد فى مكافحة الإرهاب

مسؤولون أكراد ": "داعش" يعود والعام القادم سيكون أسوأ

"جرائم أردوغان في ليبيا" تتصدر "تويتر"

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سنة 2019 تكتب قصائدها وترحل
ماجد حبته
على قلب أحمق واحد!
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «1»
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
المزيد

الثقافة

"الأنفوشى للموسيقى العربية" تُحيى حفل رأس السنة

قصور الثقافة تحتفل بالموظف المثالي بالمركز الثقافي بالجيزة

"الإبحار فى عالم التوحد" مؤتمر لذوى الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية

3 كتب تعرض سيرة ومعارك إحسان عبد القدوس

صفحتنا ع الفيس بوك