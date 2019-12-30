1000 يورو.. سعر الليلة فى فندق إقامة محمد رمضان بالمغرب

يقيم النجم محمد رمضان، اليوم الإثنين، حفلًا غنائيًا في دولة المغرب، وهو الحفل الأول له هناك، بعد أن قام بتصوير كليب غنائي يحمل اسم "السلطان" والذي طرحه منذ أسابيع.



وعلمت "الدستور" من مصادرها الخاصة، أن الفنان محمد رمضان يقيم في فندق رويال منصور وهو أحد الفيلات الخاصة بالقصور الملكية هناك، بينما يقيم فيها أغلب المشاهير والزوار عند زيارتهم للمغرب سواء من أجل العمل أو السياحة.



وكشفت المصادر في تصريحاتها أن أقل سعر لليوم الواحد الخاص بالإقامة هناك هو 1000 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنيه مصري لليلة الواحدة، بينما لم يدفع أي شخص من فريق عمل رمضان أي مبالغ مالية وتكفل بها صناع الحفل نفسه.



ويقدم "رمضان" في الحفل الذي يقام في ساحة جامع الفنا، حفلا غنائيا بصحبة المطرب العالمي متري جيمس، إضافة إلى وجود عدد من الفرق الغنائية هناك، بينما يقدم "رمضان" في الحفل ما يقرب من خمس أغنيات.



وعبر "رمضان" في تصريحات سابقة لجريدة "الدستور" عن سعادته بالتواجد في المغرب، مشيرا إلى أنه يفكر في شراء منزل هناك، موجها الشكر إلى المملكة المغربية شعبا وقيادة للملك محمد السادس على الاستقبال والترحيب به في بلده الشقيق.