الغرفة التجارية: رفع الحد الأقصى للائتمان إلى 50%

علق حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، على تمويل الغرفة للبطاقات التموينية بـ 1250 جنيهًا لكل فرد خلال أيام تصرف على مدى 6 أشهر، قائلًا: "هذه المبادرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحريك السوق، ويشارك في هذه المبادرة سلاسل كبيرة من المحلات والفروع الكبرى".



وأشار حاتم عبد الغفار، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، إلى أن اتحاد الغرفة التجارية يتفق مع جميع المصانع على تقديم خصم يصل لـ 10%، منوهًا بأن وزارة المالية ستقدم دعم 10% لأصحاب بطاقات التموين، وبذلك يستفيد صاحب بطاقة التموين بالدعم عدة مرات، سواء من الدعم الذي سيحصل عليه من البطاقة أو المصانع أو اتحاد الغرف التجارية.



وأوضح، أن هذه المبادرة تهدف لإحداث رواج داخلي في البلاد، وتم الموافقة على رفع الحد الأقصى للائتمان من 35 لـ50%، وهذا من شأنه تحريك السوق الفترة المقبلة.