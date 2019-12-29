شيرين: لست بحاجة لافتعال المشاكل حتى أكون "تريند"

قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنها مثل ما هي ولم تتغير، مؤكدة أن مواقع التواصل الاجتماعي لم تجعلها منافقة وتجمل كلامها.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "The Insider"، والمُذاع عبر فضائية "دبي": "أنا مثل ما أنا ولم أتغير ويا رب أفضل مثل ما أنا".



وردت على الأخبار التي نُشرت حول أن عام 2019 هو عام الأزمات بالنسبة لشيرين قائلة: "بالعكس هي سنة النجاحات لو أنا بفتعل مشاكل ومواقف طريفة وحلوة علشان أكون تريند، وأنا لست محتاجة لذلك أنا ست ناجحة جدًا وعلى المسرح الناس تغني أغاني أكثر مني".



من ناحية أخرى، أعلنت شيرين عبدالوهاب، عودتها قريبًا لمواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعتزال دام شهورا، مؤكدة أن الناس لن تتغير.