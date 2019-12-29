أشرف عبدالباقي مع أبناء محمود سالم في «الكوخ المحترق»

شارك الفنان أشرف عبدالباقي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة له من كواليس تصوير مسلسل "الكوخ المحترق"، والمأخوذ عن كتاب "ألغاز المغامرون الخمسة"، للكاتب الراحل محمود سالم.



وعلق أشرف عبدالباقي، على الصورة التي جمعته بأبناء الكاتب الراحل والأطفال الذين يشاركونه في بطولة العمل قائلًا: "صورة جميلة من زيارة أبناء الكاتب الكبير الراحل محمود سالم؛ كاتب ألغاز المغامرون الخمسة: الأستاذ أكرم، الأستاذ أحمد والأستاذ أدهم محمود سالم خلال تصوير الكوخ المحترق".



مسلسل "الكوخ المحترق"، سيناريو وحوار جوزيف فوزي، وإخراج سيف يوسف، وإنتاج وورك شوب للإنتاج الفني.



وكشف أشرف عبدالباقي عبر صفحته عن أسماء الأطفال الذين يشاركونه في العمل بعد نجاحهم في المسابقة وهم "علي صالح، لي لي شعلان، معاذ عمرو، وايتن رمضان ومثاد أبوالمجد".



المسلسل الجديد سيتم عرضه عبر قناة "وورك شوب" على YouTube، وستكون مدة الحلقة 5 دقائق فقط.