الباز: نموذج "همام في امستردام" وهم يعيشه المهاجرون غير الشرعيين

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن الدول الأوروبية التي تريد منع الهجرة غير الشرعية يجب أن تلعب دورًا في تنمية الدول الفقيرة، والتوقف عن العبث في هذه الدول وتعمل على حفظ استقرارها.



وأضاف محمد الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن مصر نجحت منذ عام 2016 في وقف الهجرة غير الشرعية مع العلم أنه لم يتم إيقاف هذه الهجرة بشكل قهري، ولكن الدولة عملت على محور التنمية لاستيعاب الشباب لديها.



وواصل أن هناك نموذج خاطئ روجته السينما بأن كل من يسافر للخارج، سيكون "همام في امستردام" وسيتحول إلى مليونير، وسيجد فتاة جميلة تحبه، وهذه في الحقيقة أوهام.