مصطفى خاطر يوجه رسالة للزعيم عادل إمام «صورة»

شارك الفنان مصطفى خاطر، نجم مسرح مصر، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة له مع الفنان عادل إمام وعدد من نجوم مسرح مصر، خلال كواليس تصوير مسلسل "فالنتينو".



وعلق مصطفى خاطر على الصورة، قائلًا: "أقسم بالله بقالي كتير بحاول أكتب حاجة مش عارف أقول إيه، بس أحب أقول أنا بحبك يا أستاذ عادل، وشرف كبير أني أقف جنب حضرتك.. شكرا أستاذ رامي إمام وإن شاء الله المسلسل يكسر الدنيا #فالنتينو#الزعيم#عادل_إمام".



يذكر أن عددًا من نجوم مسرح مصر ضيوف الحلقة الأخيرة في مسلسل "فالنتينو" للزعيم عادل إمام، وهم علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن.