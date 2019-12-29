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سفير الأردن: المصريون يحظون برعاية وهم جزء من المجتمع

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:26 م
السفير على العايد
السفير على العايد
أحلام عبدالرحمن
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قال السفير على العايد، سفير الأردن بالقاهرة، إن العامل المصري في الأردن، مطلوب في مجالات كثيرة تتعلق بالإنشاءات والزراعة، والخدمات، مشيرًا إلى أن وجود العامل المصري في المملكة الأردنية قديم، وتشكلت علاقة ثقة بين الأردني والمصري.

حجم المصريين في الأردن

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "المصريون يحظون برعاية، ويمثلون مصر خير تمثيل، وهم جزء لا يتجزأ منا"، مشيرًا إلى أن عدد المصريين في المملكة الأردنية يبلغ مليون مصري.

الاستثمارات المتبادلة بين مصر والأردن

وأشار السفير الأردني بالقاهرة إلى أنه تمت الكثير من اللقاءات على المستوى الحكومي بين البلدين لتسهيل الاستثمار سواء في مصر أو الأردن، مردفًا أن القطاع الخاص اجتمع في القاهرة الأسبوع الماضي، وكان هناك لقاء بين القطاع الخاص الأردني ورجال الأعمال الأردنيين والمصريين، مؤكدًا أن الجهتين تعملان على تذليل كل العقبات أمام الاستثمار.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد في عام 2018 بنسبة 20%، مردفًا:"يمكن الاستفادة منه للتشابك بين القطاع الخاص بين البلدين وإيجاد مشاريع أخرى جيدة".

وأضاف:"نستطيع معًا أن ننطلق إلى بقاع آخرى من العالم، فلدينا في الأردن اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، لدينا أسواق يمكن أن ينطلق المستثمرون منها إلى مجالات استثمارية في سوريا والعراق وغير ذلك من الوطن العربي، فلماذا يستثمر رجل أعمال في بلد بعيد، بينما الفرص متاح في بلد عربي شقيق".

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