مسؤول ليبي: حفتر وعقيلة صالح يزوران القاهرة غدًا

أكد مسؤول ليبي، أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي ورئيس البرلمان عقيلة صالح سيزوران القاهرة، غدًا الاثنين، ويلتقيان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.



وقال المسؤول الليبي في تصريح لـ"الدستور" إنه من المقرر مناقشة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ليبيا وآخر تطورات المعارك في طرابلس التي يقودها الجيش الليبي ضد الجماعات الإرهابية.



وأوضح أن الجيش الوطني اتخذ استعداداته لمواجهة أي تحرك تركي في البلاد، مؤكدا أن ليبيا أعدت العدة منذ أربع سنوات للتصدى لمثل هذه السياسات الإجرامية التي ينتهجها العثمانيين.