«مكافحة الإدمان»: عالجنا 130 ألف مريض مجانا في 2019

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير إدارة الطب الوقائي بصندوق مكافحة الإدمان، إن صندوق الإدمان يعتبر أحد الأجهزة الحكومية التي تعمل على نطاقين الوقاية والعلاج.



وأضاف عسكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، أنه خلال عام 2019 تقدم للصندوق حوالي أكثر من 130 ألف مريض للعلاج مجانا، بزيادة تقدر بـ50% عن عام 2014، من خلال حملات كان منها حملة "أنت أقوى من الإدمان" التي قادها النجم المصري محمد صلاح.



وأشار إلى أن عدد المستشفيات التابعة للصندوق وصل إلى 23 مركزًا علاجيًا بالتعاون مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والأمانة العامة للصحة النفسية، موضحًا أنه بمجرد اتصال أي فرد على الخط الساخن يتم استفاء المعلومات عن المريض وعمره والوضع الاجتماعي والعلاجات التي تلقاها من قبل، وتوجيهه لأقرب مكان لمقر سكنه لبدء رحلة العلاج.



