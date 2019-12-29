مصرع وإصابة 5 مصريين فى الكويت

أفادت مصادر أمنية كويتية، اليوم الأحد، بوفاة وإصابة مصريين إثر حادث لم تكشف عن ملابساته.



ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر أمنية قولها إن حادثًا مروريًا وقع على طريق الدائري السادس أسفر عن مقتل اثنين مصريين وإصابة 3 آخرين.



وأشارت المصادر إلى أنه جارٍ التحقيق في أسباب وملابسات الحادث، الذي توفي وأصيب فيه مواطنون مصريون.



وقال المصدر الأمني: "عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا عن وجود حادث على طريق الدائري السادس، فانتقل إلى الموقع رجال الأمن وفنيو الطوارئ الطبية، وتبين أن هناك شخصين من الجالية المصرية فارقا الحياة، وأصيب 3 من أبناء جاليتهم".



وأفاد المصدر بأنه "تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة جثتي المتوفيين وإحالتهما إلى الطب الشرعي".



وأوضح المصدر أنه "تم تسجيل قضية بخصوص الواقعة، وجار التحقيق في ملابسات وأسباب الحادث".