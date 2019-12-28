عمرو أديب: الزيادة السكانية خطر على الدولة المصرية

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يجب أن تقف الدولة موقفا واضحا من إنجاب الطفل الثالث، لأن هذا خطر كبير على الدولة المصرية.



وأضاف خلال حلقة برنامج "الحكاية"، والمذاع عبر فضائية MBC مصر: "الدولة لا تستطيع أن تقدم رشاوي أكثر من ذلك، فمدينة جينيف يبلغ تعداد سكانها نصف مليون وفي مصر كل عام نصبح 5 أضعاف سكان جينيف"، مشيرًا إلى أن الحكومة الفيدرالية أعطت لكل مواطن 1500 يورو في حسابه بسبب زيادة الإنتاج.



وأكد أن كلامه عن العائلات الجديدة وليست القديمة لأن مصر وعدت ويجب أن تفي بوعدها القديم، موضحًا أن هذا رأيه الخاص هو أن الطفل الثالث لا يتم إنجابه، إلا إذا قررنا الإنتاج بشكل مذهل وأن يصل الحد الأدني من الأجور إلى 8 آلاف جنيه.

