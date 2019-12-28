كيف أحرجت "اللاءات" التونسية الديكتاتور أردوغان؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن تفاصيل مطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من الرئيس التونسي قيس سعيد، وماذا كان رد الرئيس التونسي؟

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الرئيس التركي ذهب إلى تركيا بصحبة وزير دفاعه، ليطلب من الرئيس التونسي السماح له بتوجيه ضربات عسكرية للمطارات الليبية، وأن يتيح له منفذًا لإدخال القوت التركية إلى ليبيا.



وأشار الباز، إلى أن موقف القوى السياسية التونسية والموقف الرسمي التونسي كان عظيمًا ومشرفًا، وتمت ترجمته في "اللاءات" التي أعلنها قيس سعيد، بأنه لن تتدخل تونس عسكريًا في ليبيا، ولن تصطف في أي تحالفات.

