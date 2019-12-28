رمضان عبدالمعز يكشف: هذه طريقة صلاح الأمة

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه إذا صلحت البيوت ستصلح البلدان وبالتالي ستصلح الأمة.



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع كله.



وأوضح أن هناك بعض الرجال يقومون بتعنيف زوجاتهم على مواقف سبق وأن تعاتبوا عليها، فالرجل مثلا يُذكر زوجته بموقف أخطأت فيه واعتذرت عليه من أعوام، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة تفسد العلاقة.



كما أوصى بضرورة عدم التشدد في العتاب وكسر كرامة الإنسان، فكثرة العتاب تولد الجفاء، كما أن المواقف القديمة التي سبق وتم العتاب عليها من المفترض أن تموت وتنتهي ولا يُعاد تذكير الطرف الآخر بها، متابعًا: "لا تكن كجار السوء، إذا رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أذاعها".



