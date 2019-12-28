أنغام مع عبدالله الرويشد في "سمرات شتاء الرياض".. 4 يناير

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات "سمرات شتاء الرياض"، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



الحفل من المقرر إقامته يوم 4 يناير المقبل، ويقام في منتزه الثمامة البري محمية الملك خالد الملكية.



ويشارك أنغام في الحفل كل من الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، والفنانة اللبنانية ميريام فارس.



يذكر أن أنغام، أحيت أمس الجمعة، حفلًا غنائيًا كبيرًا بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت عنوان "ليلة ياسر بوعلي"، وتألقت أنغام فيه بباقة مميزة من أهم أغانيها الخليجية.



وضم الحفل، مجموعة من النجوم، هم: الفنان العراقي ماجد المهندس، الفنان السعودي راشد الماجد، الفنانة الكويتية نوال، الفنان السعودي رابح صقر، والفنان السعودي فؤاد عبدالواحد.

