مفاجأة أبكت هنادي مهنا في خطبتها

فاجأ الموسيقار هاني مهنا، ابنته هنادي، بهديته خلال حفل خطبتها على الفنان أحمد خالد صالح، والذي أقيم أمس الجمعة.



وكانت مفاجأة هاني مهنا لها هي حضور الفنان تامر حسني، الذي تسبب في بكاء هنادي فور رؤيتها له.



وحرص تامر حسني، على حضور حفل الخطوبة قبل حفله مع الفنان رامي جمال، في المنارة بالتجمع الخامس.



والتقط تامر حسني، صورا تذكارية مع العروسين، وقامت هنادي بالتقاط صور لنفسها معه.



يذكر أن هنادي مهنا احتفلت بخطوبتها على أحمد خالد صالح، في حفل حضره عائلة الطرفين وأصدقائهما.



من ناحية أخرى، تنتظر هنادي مهنا، عرض فيلمها الجديد "بنات ثانوي"، يوم 7 ينايرالمقبل، وهو من بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي ومي الغيطي وهدى المفتي ومايان السيد، الفيلم تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل.



