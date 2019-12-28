الأهلي طالعه مبشر قبل المواجهة الإفريقية

يستعد النادى الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي مساء السبت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.



فلكيًا، توقَّعت خبيرة الأبراج العراقية، جاكلين عقيقي، المزيد من الاجتهاد لحارس مرمى الأهلي، محمد الشناوى، صاحب برج القوس، محذرة إياه من العصبية المفرطة.



وتنبأت لنجم الفريق خلال الفترة الأخيرة التونسي علي معلول برج الدلو بالتألق والنجاح في غالبية أوقات المباراة، إضافة إلى زميله رمضان صبحي وهو من مواليد البرج نفسه.



وكان حظ محمد مجدي أفشة برج الحوت سيئًا، الامر الذى قد يخالف توقعات الكثير من عشاق المارد الاحمر.



وقد أعلن المدرب السويسرى رنيه فايلر قائمته للمواجهة الحاسمة في دوري الأبطال الأفريقية، حيث ضمت الآتى:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، شريف إكرامي.



خط الدفاع: رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول، سعد سمير، محمود متولي، أحمد فتحي.



خط الوسط: وليد سليمان، حسام عاشور، محمد مجدى "أفشة"، عمرو السولية، أحمد الشيخ، حسين الشحات، جيرالدو، وأليو ديانج



خط الهجوم: وليد أزارو، جونيور أجايي.